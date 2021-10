Wer neue Bekanntschaften schließen möchte, sollte sich bekanntlich einen Hund zulegen oder sich diesen zumindest für vereinzelte Gassi-Runden ausborgen. Nachdem ich aber beides schon zuhause habe - Hund und Mann - war ich umso mehr erstaunt, als ich plötzlich vermehrt von wildfremden Herren angesprochen wurde. Doch bald fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Die redseligen Fremden waren weniger an mir, als an meinem Testauto interessiert. Was ich wiederum aber nicht so schlimm fand.