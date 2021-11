Es war an einem für mich freien Samstag. Der Wetterbericht hatte im Vorfeld nur Gutes für die bevorstehenden zwei Tage zu berichten, woraufhin wir uns bereits am Freitagabend zum Wochenendtrip an den Attersee aufmachten. Mit - wie immer bei Antritt größerer Wege (ich bin und bleibe zumindest in diesem Zusammenhang ein Sicherheitsmensch!) - vollgeladenem Akku konnte die 109 Kilometer entfernte Strecke locker ohne Ladestopp bezwungen werden. Da sich - wie prognostiziert - auch gleich am