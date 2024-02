WAG eröffnet neue Zentrale im Linzer Süden

Das Linzer Wohnungsunternehmen WAG hat diese Woche die neue Zentrale in der Landwiedstraße im Süden der Landeshauptstadt eröffnet.

Das Gebäude sei ein Vorzeigeprojekt "durch ein innovatives Heiz- und Kühlsystem für die Büroräumlichkeiten und den Wohnturm mittels Solarenergie, Wärmepumpe und Zwischenspeicher", sagt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. Hinzu kommen Ladestationen für Elektroautos.

Die WAG, deren Eigentümer Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Hypo Oberösterreich, Wiener Städtische und OÖ. Versicherung sind, besitzt in der Gruppe rund 27.000 Wohnungen an 50 Standorten in Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, Salzburg und der Steiermark. 273 Mitarbeiter sind beschäftigt, der Umsatz belief sich im Geschäftsjahr 2022 auf 196,1 Millionen Euro.

