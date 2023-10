"Vermieten für Beginner": Worauf Sie achten sollten

Dieser Kurs ist für Personen, die erst vor Kurzem in die Vermietung eingestiegen sind, konzipiert. Er findet am Dienstag, 17. Oktober, ab 16.30 Uhr im Seminarraum der Filiale der RLB OÖ in der Landstraße 15 in Linz statt.

Fünf Freiplätze für OÖN-Leser

"Die Teilnehmerzahl haben wir bewusst auf 20 beschränkt, damit der persönliche Austausch besser möglich ist", sagt Simon Spendlingwimmer, Obmann des ÖHGB Linz.

Die OÖNachrichten vergeben in Zusammenarbeit mit dem ÖHGB fünf Freiplätze für den Kurs. Die ersten fünf OÖN-Leser, die diesbezüglich ein E-Mail an office@hausundgrundbesitzer.at schicken, bekommen diese Kursplätze.

