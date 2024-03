Öl-/Gasheizung: Kein eindeutiges Ende bis 2040

Die vom EU-Parlament verabschiedete Gebäude-Richtlinie hat in Österreich Wirbel ausgelöst. Wie berichtet, sieht sie ein Ende von Öl- und Gasheizungen bis 2040 vor. Branchenvertreter betonen aber, dass es sich dabei um keine Verpflichtung, sondern eine Zielvorgabe handle.

Demnach müssen die EU-Staaten alle fünf Jahre einen Nationalen Gebäuderenovierungsplan vorlegen. Darin müssen sie unter anderem darlegen, mit welchen Maßnahmen sie "die Dekarbonisierung von Heizung und Kühlung, auch durch (...) den schrittweisen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen bei Heizung und Kühlung mit Blick auf eine vollständige schrittweise Abschaffung von Heizkesseln für fossile Brennstoffe bis 2040" erreichen wollen.

Die Vereinigung für das Gas- und Wasserfach teilte mit, dass die EU-Richtlinie kein "Gasheizungsverbot" vorsehe, sondern besage, "dass Gasheizungen nach 2040 weiter betrieben und erneuert werden können – und zwar mit grünem Gas." Die Richtlinie sehe auch die Unterstützung von hybriden Systemen vor, also etwa Gasheizung in Kombination mit Solarthermie oder Wärmepumpe, wie Elisabeth Berger, Geschäftsführerin der Vereinigung der Kessel- und Heizungsindustrie, erklärt: ""Die Richtlinie ist in nationales Recht umzusetzen, die Kompetenz für Heizungen liegt unverändert bei den Bundesländern."

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens