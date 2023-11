Neuer Obmann für Immo-Treuhänder in Österreich

Gollenz ist seit 2000 in der Wirtschaftskammer tätig, seit 17 Jahren als Fachgruppenobmann in der Steiermark und seit zwölf Jahren als Obmann-Stellvertreter in der Kammer. In seiner neuen Funktion vertritt er die Interessen der rund 12.000 Mitgliedsbetriebe mit 25.000 Beschäftigten.

Nach mehr als 25 Jahren in Führungspositionen diverser Immobiliengesellschaften entwickelt und realisiert Gollenz seit 2012 als selbstständiger Unternehmer Bauträgerprojekte in Graz, Wien und Salzburg. Er lebt mit seiner Frau im südoststeirischen Weinort Klöch.

Als Stellvertreter in der Kammer fungieren der Wiener Fachgruppenobmann Michael Pisecky und Johannes Wild, Obmann der Fachgruppe Niederösterreich.

