Logistikmarkt in Wien im Halbjahr auf Rekordniveau

Der Flächenumsatz lag im ersten Halbjahr bei rund 210.000 Quadratmetern. Das waren mehr als im gesamten abgelaufenen Jahr (190.000). Berücksichtigt sind sowohl klassische Vermietungen (88 Prozent) als auch neue eigengenutzte Objekte, die in dem jeweiligen Zeitraum fertiggestellt und in Betrieb genommen wurden.

"Der Logistikmarkt befindet sich in einem All-Time-High", sagt Franz Kastner, Logistikleiter bei CBRE Austria. Der Leerstand sei auf sehr niedrigem Niveau und werde sich auch in den kommenden Monaten nicht verändern. "Fast alle Projekte, die 2023 noch fertiggestellt werden, sind schon vorvermietet", sagt Kastner. Die Stabilisierung auf dem Investmentmarkt für Logistikimmobilien trete rascher ein als in anderen Anlageklassen, sagt er.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper