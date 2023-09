Eigentümer will Sonderdividende von CA Immo

WIEN. Der amerikanische Eigentümer Starwood, der über eine Beteiligung 59 Prozent an der CA Immo AG hält, will von dem Immobilienkonzern erneut Geld sehen. Der Mehrheitsaktionär fordere die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 250 Millionen Euro. Das entspreche 2,56 Euro je dividendenberechtigter Aktie, teilte CA Immo diese Woche mit.

Dafür werde der Vorstand nach Abstimmung mit dem Aufsichtsrat zeitnah eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, hieß es. Es ist nicht das erste Mal, dass Starwood eine Sonderdividende einfordert. Ende 2021 wurde die CA Immo wegen der außertourlichen Dividende sogar von der Ratingagentur Moody’s herabgestuft, weil eine höhere Verschuldung erwartet wurde. Damals hatte Starwood fünf Euro je Aktie verlangt, was einer Ausschüttung von mehr als 530 Millionen Euro entsprochen hatte.

