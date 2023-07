Bauen wandelt sich: Digital und vorgefertigt

Als Reaktion auf die schwierige wirtschaftliche Situation im Haus- und mehrgeschoßigen Wohnbau, den Fachkräftemangel, Lieferkettenprobleme und Inflation geht es bei der Etzi-Group in Richtung Digitalisierung und Modernisierung. Mit alternativen Bausystemen und Systemlösungen mit einem hohen Vorfertigungsgrad sollen Bauzeit und Kosten eingespart werden. "Ich habe mich europaweit nach alternativen Bausystemen umgesehen", sagt Maximilian Etzenberger, Eigentümer und Geschäftsführer der Etzi-Group: "Gerade bei mehrgeschoßigen Wohnungsbauten ist das Potenzial dieser Systemlösungen sehr groß." Die Baubranche hinke bei diesen Innovationen noch etwas nach. Mit vorgefertigten Ziegelmassivwänden und Fensterkomplettelementen "erreichen wir einen sehr hohen Vorfertigungsgrad in der Produktion und sind dabei auch noch witterungsunabhängig".

Am künftigen Standort in Ried im Traunkreis entsteht gerade ein Werk zur Produktion der Fertigbauteile Fenstermodule. Weitere Standorte in Niederösterreich und Steiermark sind in Planung.

