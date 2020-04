Wer hat den schönsten Garten?

Der Frühling taucht die Welt in Pastell: Obstbäume, Magnolien und Tulpen blühen verschwenderisch, der Duft des nahenden Sommers liegt in der Luft. Höchste Zeit, mit der Gartenwahl der OÖNachrichten zu beginnen.

"Heuer suchen wir bereits zum vierten Mal den schönsten Garten des Landes. Natürlich sind auch Besitzer von Balkonen und Terrassen zum Mitmachen herzlich eingeladen", sagt OÖN-Biogärtner Karl Ploberger.

Der Garten als kleiner Schatz

Der Gartenexperte meint, dass 2020 ein ganz besonderes Gartenjahr sei, "eines, das mit keinem anderen zu vergleichen sein wird. Durch die Corona-Krise sei ein eigener Garten zu einem echten Schatz geworden. Denn auch wenn sich alles verändert: Auf unserem Fleckchen Grün vor den Häusern und auf den Terrassen bleibt alles gleich. Hier nimmt unser Leben seinen gewohnten Lauf. Hier ist alles wie immer."

Der zweite, ganz besondere Aspekt des heurigen Jahres: "Viele von uns haben jetzt sehr viel Zeit. Auch ich habe seit Jahrzehnten nicht mehr so viele Stunden in meinem Garten in Seewalchen verbracht – und ich muss zugeben: Ich genieße es, in meiner kleinen Welt alles ganz genau zu beobachten."

Den eigenen Garten bezeichnet Karl Ploberger als persönliches Glücksrezept und wirksamstes Antidepressivum. "In stressigen Zeiten lehrt er mich Geduld und Gelassenheit, in anderen Phasen bringt er mich zur Kreativität."

Und was macht nun einen richtig schönen Garten aus? "Das hat mit Sicherheit nichts mit seiner Größe zu tun", sagt der Experte. "Es geht vielmehr um die Proportionen, um die Auswahl der Pflanzen, um Raritäten – und um den Aspekt des Genusses. Niemals zuvor haben so viele Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher ihr eigenes Gemüse angebaut. Ich staune immer wieder, wenn ich in die Gemüsebeete des Landes schauen darf."

Zeigen Sie uns Ihr Paradies!

Dass die Oberösterreicher begnadete Gärtner sind, sei längst kein Geheimnis mehr. "Bei den Gartenwahlen in den vergangenen Jahren hab’ ich gesehen, welch grüne Vielfalt es in diesem Land gibt. Wir stehen den Engländern wirklich um nichts mehr nach", sagt Ploberger und er ist sehr gespannt, welche Hobbygärtner er bei der Gartenwahl 2020 persönlich kennenlernen darf. "Machen Sie mit, öffnen Sie Ihre Gartentore und zeigen Sie uns Ihr kleines Paradies!"

Unser Garten

Entspannung: Für 50 Prozent aller Gartenbesitzer in Österreich ist ihr Grün vor allem ein Ort der Entspannung, so lautet das Ergebnis einer Umfrage von IMAS im Auftrag von bellaflora.

Obst und Gemüse: Mehr als jeder zweite Gartenbesitzer baut selbst Obst und Gemüse an. Tendenz stark steigend!

Gartensiegerin 2019 will ihr Paradies herzeigen

„Ich hab’ meinen Garten, mehr brauch’ ich nicht. Der lässt mich alle Krisen ganz schnell vergessen“, sagt die Mühlviertlerin Johanna Krupka, Siegerin der OÖN-Gartenwahl 2019. Die Arbeit in ihrem 1400 Quadratmeter großen Paradies in Elz in Lasberg ist für sie weder Last noch Mühe, „sondern mein allerliebstes Hobby“.

Der Sieg im Vorjahr hat sie beflügelt. „Viele Leute haben mir gratuliert, noch mehr wollten meinen Garten sehen. Sobald das möglich ist, werd’ ich die Tore auch aufsperren“, erzählt die 63-Jährige.

Am schönsten sei ihr Garten im Juni. „Da blüht alles – eine richtige Augenweide“, sagt die Pensionistin, die hofft, dass es auch heuer so sein wird. „Denn das Gartenjahr 2020 hat richtig schwierig begonnen. Zum einen fehlte die Feuchtigkeit, weil es im Winter zu wenig geschneit hat, dazu kommt die derzeitige Trockenheit und der Nachtfrost, der vielen Pflanzen zu schaffen macht“, sagt die passionierte Hobbygärtnerin und meint, dass trotzdem alles wieder gut werde.

„Ich genieße jeden Tag“

Die Hoffnung gibt Johanna Krupka nämlich niemals auf. Vor vielen Jahren musste sie sich einer Lebertransplantation unterziehen. „Die Überlebenschancen waren schlecht. Umso dankbarer bin ich, dass ich es geschafft habe. Ich genieße jeden Tag“, sagt die tiefgläubige Frau und macht sich schnell wieder ans Garteln.

Vier Schritte bei der Gartenwahl

Und so können Sie bei der Gartenwahl der OÖN teilnehmen und gewinnen.

1. Mitmachen: Fotografieren Sie die schönsten Winkel und Flecken Ihres Gartens und laden Sie die Bilder Ihrer grünen Oase ab heute, Samstag, 18. April, auf der Homepage nachrichten.at/gartenwahl hoch. Und nicht vergessen: Adresse und Telefonnummer angeben!

2. Auswählen: Eine Jury, angeführt von Biogärtner Karl Ploberger, wird schließlich aus allen Einsendungen den schönsten Garten auswählen.

Biogärtner Karl Ploberger Bild: Volker Weihbold

3. Gewinnen: Die Sieger der OÖN-Gartenwahl werden im Rahmen einer großen Abschlussveranstaltung in Linz am 6. Oktober 2020 bekannt gegeben.

Live mit dabei natürlich auch OÖN-Gartenexperte Karl Ploberger.

Hauptpreis: Der „Biogärtner der Nation“ kommt persönlich in den Garten des Siegers und es gibt Gutscheine der Firma Biohort.

4. Mitspielen: Natürlich kommen auch die Leserinnen und Leser auf ihre Kosten: Die OÖN werden während der Frühlings- und Sommermonate aus allen Einreichungen die schönsten Gärten vorstellen. Zudem gibt es ein Gewinnspiel auf nachrichten.at/gewinnspiele.

Als Preise winken dabei eine Gartenreise in den hohen Norden 2021 (Reisezeit wird von Sab-Reisen zu einem späteren Termin bekannt gegeben) und Bücher des Biogärtners.

