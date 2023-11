5 Tipps: So bleibt der Adventkranz länger frisch

Am Sonntag wird die erste Kerze am Adventkranz angezündet.

Wie Kekse oder Adventkalender gehört der Adventkranz mit seinen vier Kerzen und seiner hübschen Dekoration für viele zur Vorweihnachtszeit einfach dazu. Damit die Freude an dem Kranz lange anhält, sollte man am besten die folgenden Hinweise beachten. Andernfalls kann es passieren, dass schnell die Nadeln abfallen oder dass der Adventkranz zur Gefahr in den eigenen vier Wänden wird.

5 Fehler, die man beim Adventkranz unbedingt vermeiden sollte

Das falsche Raumklima: Platzieren Sie den Kranz möglichst an einem kühlen Ort. Länger frisch bleibt ein Adventkranz, wenn man ihn nachts nach draußen, auf den Balkon oder auf die Terrasse, stellt. Kälte und Feuchtigkeit hält die Zweige frisch. Man kann das Gesteck auch in einem kühleren, dunkleren Vorraum aufstellen und nur an den Adventsonntagen ins warme Wohnzimmer holen. Keinesfalls sollte der Kranz auf dem Fensterbrett über der Heizung stehen, dort ist die Luft zu trocken und die Zweige beginnen schnell zu nadeln. Außerdem ist es dem Kranz dort zu hell. Keine Wasserversorgung: Damit die Zweige nicht welk werden, sollten sie mit Wasser versorgt werden. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: Sie können den Adventkranz auf ein feuchtes Küchenpapier legen, das regelmäßig gewechselt wird. Wurde Ihr Kranz auf Stroh gebunden, können Sie einen Teller mit etwas Wasser befüllen und den Kranz hineinstellen. Damit werden die Nadeln über das Stroh mit Feuchtigkeit versorgt. Oder sie besprühen den Kranz einmal täglich mit Wasser aus der Sprühflasche. Kein Haarspray verwenden! Dass Haarspray die Frische in Tannengrün bewahre, ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Sein Einsatz führt nicht nur zum schnelleren Austrocknen der Zweige, der Spray und seine Inhaltsstoffe sind zudem hochentzündlich. Die Gefahr, dass der Kranz Feuer fängt, ist groß. Keine geeigneten Zweige verwendet: Fichtenzweige nadeln recht schnell, Tannenzweige von der Nordmanntanne oder Kiefer dagegen verlieren ihre Nadeln nicht so schnell. Zudem sollten die Zweige beim Kauf frisch sein und dürfen vor dem Binden gerne noch ein ausgiebiges Wasserbad nehmen. Wie man sich selbst einen Adventkranz bindet, lesen Sie hier. Nicht unbeaufsichtigt brennen lassen: Wie frisch und wohlduftend die Zweige am Adventkranz auch sind, die Kerzen darauf sollten niemals unbeaufsichtigt brennen. Ein Funke kann genügen und ein Brand bricht aus. Auch Kinder sollten nie alleine mit brennenden Kerzen bleiben.

