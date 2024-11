Mit jedem Tag wird es früher dunkel, die Sonne verliert zunehmend an Kraft und so heißt es die letzten Arbeiten erledigen. Schläuche wegräumen, Gießkannen ausleeren und Werkzeuge ins Trockene bringen.Im Überwinterungsraum schon jetzt einmal kontrollieren, ob sich Schädlinge breitmachen. Gerade in den ersten Wochen tauchen sie gehäuft auf.