Schäxpir-Eröffnung: "Freiheit" und Hans Söllner-Konzert

Schäxpir, das Theaterfestival für junges Publikum, wird heuer mit dem Stück "Freiheit" im Theater des Kindes eröffnet. Inspiriert von Liedtexten des bayrischen Liedermachers Hans Söllner entwickeln Christian Schönfelder, Holger Schober und Andreas Baumgartner ein Stück, in dem sie die Frage stellen, wie frei wir heute leben. Am 24. Juni gibt Hans Söllner um 21 Uhr nach der Vorstellung seine Lieder zum Besten.

Wir verlosen zwei Karten für die Aufführung um 19:30 Uhr und das anschließende Konzert. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis 18. Juni möglich. Der Gewinner wird per Mail verständigt und erhält die beiden Karten an der Abendkassa. Die OÖN wünschen viel Glück!

Schäxpir-Eröffnung

