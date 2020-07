Im Kino die Premieren der Salzburger Festspiele live genießen

Um Karten für Produktionen der Salzburger Festspiele reißen sich Kulturinteressierte wie nie zuvor. Um für Sicherheit in Corona-Zeiten zu garantieren, mussten die Kontingente stark reduziert werden. Durch eine Kooperation der OÖNachrichten mit dem City Kino Linz und dem Kino Freistadt kommen Sie am 1. August einfach in den Genuss der Premieren von "Jedermann" mit Tobias Moretti und Caroline Peters als Buhlschaft sowie der Oper "Elektra" unter der musikalischen Leitung von Franz Welser-Möst.

Sie werden von den Salzburger Festspielen live in die Säle der beiden Spielstätten übertragen. Die OÖN verlosen dafür in Freistadt je Premiere 2x2 Karten, in Linz je 3x2 Karten. Für alle OÖNCard-Inhaber gibt es Rabatt an der Kinokasse.

Kino-Karten für die Salzburger Festspiele gewinnen City Kino Linz "Elektra", 1. 8., 17 Uhr 3x2

"Jedermann", 1. 8., 21 Uhr 3x2 Kino Freistadt "Elektra", 1. 8., 17 Uhr 2x2

"Jedermann", 1. 8., 21 Uhr 2x2

