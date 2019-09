Zwölf Tote durch E-Zigaretten in den USA

Zudem gebe es 805 bestätigte und wahrscheinliche Verletzte in diesem Zusammenhang, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Donnerstag mit. Zuletzt hatte die CDC von rund 530 Verletzten und sechs Todesfällen gesprochen.

Einer Studie im "New England Journal of Medicine" zufolge gab es bisher 908 Verletzte, 500 davon bestätigt. Die Ursache für die Lungenschäden ist noch immer unklar. Europaweit ist bisher kein ähnlicher Anstieg von Lungenschädigungen bekannt. Die Beschwerden scheinen sich auf Benutzer in den USA zu beschränken.