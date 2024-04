Was tun bei ständigem Räuspern und Heiserkeit?

Wie essentiell unsere Stimme für unser Leben ist, fällt oft erst auf, wenn sie versagt. Im Rahmen einer Erkältung sind viele Menschen heiser, müssen sich räuspern oder haben vorübergehend keine Stimme mehr. „Wenn die Beschwerden länger als drei Wochen andauern, sollte dies ärztlich abgeklärt werden“, rät Logopädin Ulrike Wurzer vom Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr. Oft sei aber auch eine falsche Sprechtechnik Auslöser für solche Probleme. Die Expertin nimmt den heutigen Welttag der Stimme zum Anlass, um zu erklären, wie man seine Stimme gesund halten kann.



Räuspern und flüstern schaden

„Bei Heiserkeit sind viele Patientinnen und Patienten verleitet, sich ständig zu räuspern oder zu flüstern. Beides schadet jedoch der Stimme, weil es den Kehlkopf zusätzlich belastet“, sagt Wurzer. Bleibe dieses Verhalten nach einem Infekt weiterhin bestehen, so könne eine falsche Sprechtechnik Grund dafür sein.

„Bei zu viel Druck beim Sprechen und auch beim Räuspern kommt es zu Schleimhautirritationen. Aufgrund dieser Missempfindungen im Kehlkopf haben Betroffene das Gefühl, sich wiederholt räuspern zu müssen“, erklärt Wurzer.



Erste Hilfe bei Heiserkeit

Wer akut erkältet und heiser ist, sollte seiner Stimme absolute Ruhe gönnen. Lutschtabletten, möglichst ohne Menthol, und/oder natürliche Salzinhalationen beruhigen die Schleimhäute. Wichtig sind außerdem eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr sowie die Vermeidung scharfer und sehr heißer Getränke und Speisen.

Eine gesunde und leistungsfähige Stimme ist für jeden Menschen wichtig, insbesondere jedoch für Personen in klassischen Sprechberufen wie etwa Lehrer, Sänger, Schauspieler oder Moderatoren.

Logopädin Ulrike Wurzer rät zu gezielter Stimmhygiene: „Vermeiden Sie Räuspern und Flüstern und gönnen Sie Ihrer Stimme nach langen Sprecheinheiten bewusst eine Pause. Achten Sie auf ein gesundes Wohnklima mit ausreichender Belüftung, trinken Sie ausreichend und vermeiden Sie Alkohol sowie Zigarettenrauch.“



Logopädinnen helfen

Falls die Probleme damit nicht in den Griff zu bekommen sind, unterstützen Logopädinnen und Logopäden professionell auf dem Weg zurück zu einer gesunden und leistungsfähigen Stimme. Die Therapie beinhaltet gezielte Übungen für Stimme, Atmung und Haltung.

