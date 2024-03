Tropische Riesenzecke breitet sich in Europa aus

„Wir rechnen schon bald mit den ersten Fällen von FSME“, sagte Primar Jörg R. Weber, Vorstand der Neurologie am Klinikum Klagenfurt, gestern bei einer Pressekonferenz in Wien zum Thema Zecken. Er selbst habe am 19. Februar bereits die erste Zecke aus seiner Kniekehle entfernt. Eine Winterpause, in der man sich sicher vor Zecken fühlen könne, gebe es durch den Klimawandel nicht mehr. „Wir beobachten schon seit Jahren um die Weihnachtszeit bei milden Temperaturen ein kurzfristiges Auftreten von Zecken“, bestätigte Georg Duscher, Zeckenforscher bei der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit). Leider seien viele Österreicher bei der Impfung gegen FMSE nachlässig geworden, obwohl die Erkrankung mitunter tödlich verlaufen könne.

Zusätzlich zum „Gemeinen Holzbock“, jener Zeckenart, die in Mitteleuropa am weitesten verbreitet ist, ist nun auch die tropische Riesenzecke (Hyalomma) immer öfter in Europa anzutreffen. Durch den Klimawandel begünstigt, könnte sie laut Experten dauerhaft bei uns heimisch werden. „Ins Land kommen die Tiere mit Zugvögeln“, sagte Duscher. Ein wesentlicher Unterschied der Riesenzecke zum Gemeinen Holzbock ist, dass sie auf ihren Wirt aktiv zusteuert, während die heimische Zecke ihren Opfern auflauert. Problematisch ist die neue Art aber auch, weil sie als Träger der Krim-Kongo-Fieber-Viren neue Krankheitserreger mitbringt. In Portugal, Spanien und Südfrankreich sind in den vergangenen Jahren bereits Krankheitsfälle aufgetreten.

Vorerst ist jedoch FSME die größere Bedrohung im europäischen Raum. Obwohl die Erkrankung durch eine Impfung vermeidbar wäre, gibt es jedes Jahr zwischen 100 und 200 Fälle in Österreich. Mehr als 63 Prozent der im Vorjahr Infizierten hatten einen schweren Verlauf. „Sie entwickeln eine Entzündung, die die Hirnhäute, das Gehirn selbst oder das Rückenmark und die Rückenmarksnerven betrifft“, sagte Bernhard Haas vom Institut für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie der steirischen Krankenanstaltengesellschaft.

Oft schwere Schäden durch FSME

Immer wieder würden verängstigte Patientinnen und Patienten nach einem Zeckenstich in die Spitalsambulanz kommen und nach einer „Impfung danach“ fragen. Ein derartiges Immunglobulin sei aber nicht verfügbar. Zudem könne eine FSME-Erkrankung bis dato nicht kausal behandelt werden, ergänzte der Neurologe Weber. „Selbst wenn sich aufgrund der typischen Krankheitssymptome schnell ein Verdacht auf FSME ergibt, der durch einen Antikörpernachweis und eine Punktion der Rückenmarksflüssigkeit bestätigt wird, bleibt den Ärztinnen und Ärzten nichts anderes übrig, als die Erkrankung symptomatisch zu begleiten“, sagt der Mediziner. Im Wesentlichen kann man laut Weber nur daran arbeiten, Sekundärerkrankungen zu vermeiden, Betroffene rechtzeitig auf der Intensivstation zu versorgen, eventuell künstlich zu beatmen und zu verhindern, dass es zu einer Aspiration, dem Eindringen von Stoffen in die Atemwege, komme. „Nach überstandener Infektion ist meist eine langwierige Rehabilitation nötig. Schäden können dennoch bleiben“, so Weber.

Impfempfehlungen

Die Grundimmunisierung gegen FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) für Erwachsene besteht aus drei Impfungen, für Kinder gibt es einen eigenen Kinderimpfstoff.

Die erste Auffrischung sollte drei Jahre nach der Grundimmunisierung erfolgen. Die weiteren Auffrischungsimpfungen sollten bis zum vollendeten 60. Lebensjahr alle fünf Jahre gemacht werden, ab diesem Alter wieder alle drei Jahre.

