Rauchen schadet dem Immunsystem nachhaltig

Rauchen beeinträchtigt das menschliche Immunsystem – und zwar noch Jahre nach dem Aufhören. Das berichtet ein internationales Forschungsteam nach einer aufwendigen Untersuchung im Fachblatt "Nature". Der Griff zur Zigarette hat demzufolge einen ähnlich starken Effekt auf unser körpereigenes Abwehrsystem wie etwa Alter und Gene.

Bei den Rauchern kam es laut dem Forschungsteam zu stärkeren Entzündungsreaktionen, was auf erhöhte Mengen der dafür verantwortlichen Zytokine zurückzuführen war. "Es kommt bei Rauchern also meist zu stärkeren Symptomen und auch eher zu Komplikationen, wenn ihr Körper gegen Bakterien oder Viren vorgeht", erklärte Immunologe Darragh Duffy vom Institut "Pasteur" in Paris.

Gleichzeitig wiesen die rauchenden Testpersonen aber auch geringere Aktivitäten im Bereich der DNA-Methylierung auf, bei der es sich um chemische Abänderungen der Grundbausteine einer Zelle handelt. Das führte zu gestörten Werten anderer Zytokine – etwa jener Moleküle, die für die Immunantwort wichtige T-Zellen anregen. Das Immunsystem der rauchenden Probandinnen und Probanden konnte so weniger effektiv gegen konkrete Krankheitserreger vorgehen.

Die Forscher fanden auch klare Zusammenhänge zwischen der Menge an gerauchten Zigaretten und den negativen Effekten – je mehr Tabak von Probanden täglich konsumiert wurde, desto stärker waren auch die beobachteten Veränderungen im Immunsystem.

