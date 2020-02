Mehr Gesundheit in den besten Jahren

Auch Psychologinnen, Statistikern und Soziologen liegt dieses Thema am Herzen. Bei einer Veranstaltung im Kulturquartier in Linz sagte Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander am Donnerstagabend: "Derzeit erleben die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher rund 65 ,gesunde‘ Lebensjahre. Unser Ziel muss es sein, das subjektive Gesundheitsgefühl zu erhöhen." Denn immerhin liegt die durchschnittliche Lebenserwartung in unserem Land bei Frauen derzeit bei knapp 85 und bei Männern bei über 80 Jahren. "Und 2050 wird sich diese nochmals um fünf Jahre vermehren", rechnete Michael Schöfecker von der Abteilung Statistik des Landes vor.

Wie mehr Gesundheit im höheren Alter gelingen kann? "Vor allem durch Bewegung. Diese verjüngt Körper und Geist. Körperliche Aktivität steigert nachweislich die kognitive Leistungsfähigkeit", sagte Uni-Professorin Sigrun-Heide Filipp aus Trier in Deutschland.

"Alter wird von den Menschen nicht mehr länger als Lebensabend gesehen, sondern als Lebensphase, in der viele gerne sinnstiftend tätig sein wollen", sagte Psychologin Maria Fischnaller von der OÖ. Zukunftsakademie.