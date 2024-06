Jugendliche nehmen Verhütung ernst

Dies zeigen die Beratungsgespräche der Notrufnummer 147 von Rat auf Draht. "Junge Menschen machen sich heutzutage viele Gedanken über Verhütung generell und darüber, welches Verhütungsmittel am besten für sie geeignet wäre", sagt Birgit Satke, Leiterin der Notrufnummer 147.

2023 drehten sich 259 Beratungsgespräche explizit um dieses Thema, im Jahr davor waren es 240. Auffallend ist, dass sich sowohl Mädchen und junge Frauen als auch Burschen und junge Männer gleichermaßen mit Verhütung beschäftigen: So meldeten sich im vergangen Jahr 128 weibliche und 130 männliche Anrufer sowie eine diverse Person. "Betrachtet man die vergangen paar Jahre, so waren es meist gar mehr Burschen, die Rat und Information zu Verhütung suchten", so Satke. Jugendliche interessieren sich in den Beratungen nicht nur dafür, welche Arten von Verhütungsmitteln es gibt, sondern auch, wie diese wirken, wo sie erhältlich sind, wie viel sie kosten und wie genau sie anzuwenden sind.

