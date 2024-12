Gehirngesundheit: Adipöse Männer haben ein hohes Demenzrisiko

Männer mit starkem Übergewicht sind gefährdet, an Demenz zu erkranken.

Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie starkes Übergewicht, Typ-2-Diabetes und hoher Blutdruck erhöhen auch das Demenzrisiko. Männer sind stärker von den Auswirkungen auf die Gehirngesundheit betroffen als Frauen, zeigt eine aktuelle Studie. Der Abbau von Nervenzellen beginnt zehn Jahre früher als bei Frauen mit ähnlichen Vorerkrankungen.

Während Frauen zwischen 65 und 74 Jahren am anfälligsten sind, verschlechtert sich die Gehirngesundheit bei Männern bereits ab dem 55. Lebensjahr – und dieses Risiko hält bis zum Alter von 74 Jahren an, berichten die Autoren im "Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry" – und zwar unabhängig davon, ob jemand Träger des Hochrisikogens APOE4 ist oder nicht.

"Das unterstreicht, wie wichtig es ist, kardiovaskuläre Risikofaktoren bereits vor dem 55. Lebensjahr zu bekämpfen, um Neurodegeneration und Alzheimer vorzubeugen." Insbesondere bei Männern müsse schon früh – zumindest eine Dekade früher als bei Frauen – damit begonnen werden. "Außerdem hat es den Vorteil, dass dadurch auch andere kardiovaskuläre Ereignisse wie Herzinfarkt und Schlaganfall verhindert werden können, die ebenfalls schwerwiegende Folgen haben."

Mehr zum Thema Gesundheit Studie: Bewegung erhöht Lebenserwartung um bis zu 11 Jahre Würde sich jeder Amerikaner über 40 Jahre so körperlich betätigen wie die aktivsten 25 Prozent der Bevölkerung, stiege die Lebenserwartung um fünf ... Studie: Bewegung erhöht Lebenserwartung um bis zu 11 Jahre

Blutdrucksenker gegen Demenz

Die Forscher schlagen vor, Wirkstoffe gegen Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes auch zur Behandlung von Alzheimer-Demenz zu nutzen. Andere Medikamente wie etwa Blutdrucksenker hätten sich in Studien ebenfalls als vielversprechend erwiesen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper