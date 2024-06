Ein ganzer Tag nur für die Gesundheit

Großes Interesse an Gesundheitsthemen in den Promenaden Galerien Linz

Von Kreuzschmerzen über Schwindel und Abnehmen bis hin zu Schlafstörungen spannt sich heute der Themenbogen beim Gesundheitstag, zu dem die OÖNachrichten gemeinsam mit Kepler Uni-Klinikum, der Fachhochschule für Gesundheitsberufe und der Uniqa luden.

Seit Beginn der Veranstaltung stehen Besucher bei den unterschiedlichen Vorsorgechecks an. Studenten der Fachhochschule für Gesundheitsberufe OÖ messen unter anderem Blutdruck, Blutzucker und Cholesterin. Experten der Uniqa analysieren die Wirbelsäule und beantworten Fragen zu Haltung und Beweglichkeit.

Vorsorge „extrem wichtig“

„All diese Untersuchungen dienen der Vorsorge und sind daher extrem wichtig“, betonte Landeshauptmannstellvertreterin und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP) bei der Eröffnung des OÖN-Gesundheitstages. Es ist ihr ein großes Anliegen, die Gesundheitskompetenz der Oberösterreicher zu stärken: „Wenn die Menschen wissen, was gut für sie ist, leben sie länger und besser.“

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Mit einem Zitat von Schopenhauer plädierte OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein für mehr Gesundheitsbewusstsein: „Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts“. Sie riet den Besuchern Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen, um Krankheiten rechtzeitig zu verhindern und legte ihnen zudem das OÖN-Gesundheitsmagazin ans Herz, das jeden Mittwoch erscheint.

Auch bei der Ausbildung im Bereich Gesundheit spiegelt sich Prävention als wichtiges Thema wider, wie Bettina Schneebauer, Geschäftsführerin der FH für Gesundheitsberufe, betonte: „Es gibt immer mehr Berufe, die sich mit Vorsorge beschäftigen.“ Gesundheit direkt zu allen Menschen im Land zu bringen, ist Franz Harnoncourt, Vorsitzender der Geschäftsführung der OÖ Gesundheitsholding, ein großes Anliegen.

Gesundheitschecks erfreuen sich bei den Besuchern in den Promenaden-Galerien Linz großer Beliebheit. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Zufriedene Patienten

Das werde mit den regionalen Kliniken in den Bezirken und dem Kepler Uni-Klinikum in Linz umgesetzt. „Es freut mich, dass wir mit unsern Häusern großes Vertrauen bei den Menschen genießen.“ Den Beweis dafür würden Umfragen liefern, wonach 98 Prozent der ehemaligen Patientinnen und Patienten die Klinik, in der sie behandelt wurden, weiterempfehlen.

Alexander Schinnerl, Landesdirektor der Uniqa-Versicherung freut sich, als Partner beim mittlerweile 5. OÖN-Gesundheitstag mit seinen Vitalcoaches dabei zu sein: „Wir als größter Gesundheitsversicherer des Landes wollen nicht nur im Fall des Falles helfen, sondern schon zuvor für ein gesundes und damit besseres Leben begeistern.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Ulrike Griessl Redakteurin Leben und Gesundheit Ulrike Griessl