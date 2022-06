Corona: Jeder dritte Jugendliche dachte an Selbstmord

Im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich befragte das SORA Institute of Social Research and Consulting im März telefonisch und online 1.212 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher ab 16 Jahren. Vor allem bei den Unter-25-Jährigen in Ausbildung gab es einen massiven Einbruch der psychischen Gesundheit, berichtet Sora. Besorgniserregend sei neben der hohen Zahl an Menschen mit Suizidgedanken an zumindest einzelnen Tagen auch der Umstand, dass rund 70 Prozent der Jungen unter Hoffnungslosigkeit, unkontrollierbaren Sorgen und Einsamkeit leiden. Ebenso viele machen sich Sorgen um ihre Zukunft, sie haben Angst, den Anschluss an das Leben nachhaltig verloren zu haben. Mehr als die Hälfte berichtete von schweren Konflikten zuhause.

Demokratiepolitisches Alarmsignal

Neun von zehn Jugendlichen sahen ihre Bedürfnisse nicht ausreichend in den Covid-Maßnahmen berücksichtigt, interpretiert die Arbeiterkammer die Sora-Ergebnisse. Das sei demokratiepolitisch ein Alarmsignal. Mehr als die Hälfte berichtete von einem Bedarf an Unterstützung im Bereich Arbeit und Bildung, 41 Prozent in Bezug auf ihre psychische Gesundheit.

Knapp 30.000 junge Menschen brauchen Unterstützung

Mit Blick auf die psychische Gesundheit sind derzeit 29.500 junge Menschen in Oberösterreich, die sehr oder eher großen Bedarf an Unterstützung und Hilfe haben. Ungefähr 39 Prozent hätten psychosoziale Hilfe gebraucht, haben sie aber nicht in Anspruch genommen bzw. konnten das nicht - vorrangig wegen fehlender Informationen oder zu hoher Kosten. In Summe können sich insgesamt 72.500 Hilfesuchende in Oberösterreich das vorhandene Angebot an psychosozialer Unterstützung nicht leisten, so die Arbeiterkammer (AK) in einer Aussendung.

Bereits vor Ausbruch der Pandemie gab es Versorgungsengpässe, die sich in der Covid-Krise durch die stark steigende Anzahl an Betroffenen deutlich verschärft haben, kritisiert die AK. Ein Bericht der Statistik Austria zur "Stationären psychischen Akutversorgung in Österreich" zeigte bereits 2019 deutlich, dass der österreichweite Bedarf an Krankenhausbetten in psychiatrischen Abteilungen das tatsächliche Angebot deutlich überstiegen hat.

Seele in Not: Die Krisenhilfe Oberösterreich bietet rund um die Uhr

Rat und Hilfe bei psychischen Krisen und ist telefonisch (0732

2177) wie online erreichbar.