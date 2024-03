Buchtipp: Mit neuen Perspektiven aus dem Energietief

Burnout-Coach Anna K. Schaffner zeigt in ihrer Essaysammlung "Erschöpft? Belebende Perspektiven für müde Menschen" geschichtliche Erkenntnisse und moderne Forschungsergebnisse, die den Weg aus der Mattigkeit ebnen können. Das Themenpotpourri – von Dante bis zu Vampiren – hilft dabei, dass am Ende das Energielevel nicht mehr ganz so niedrig ist.

Anna K. Schaffner: "Erschöpft?", dtv, 19 Euro

