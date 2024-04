Bauchspeicheldrüsenkrebs: Biontech meldet erste Erfolge bei "Impfung"

3D illustration of Pancreas - part of digestive system, medical concept.

Bauchspeicheldrüsenkrebs gehört neben Dickdarm-, Prostata-, Lungen- und Brustkrebs zu den häufigsten Krebserkrankungen in Österreich. Anfangs verursacht Bauchspeicheldrüsenkrebs kaum Symptome. Die ersten Anzeichen sind meist allgemeine und unspezifische Beschwerden, die auch eine Reihe anderer Ursachen haben können. Diese werden daher häufig nicht mit einem Pankreaskarzinom in Verbindung gebracht. Doch späte Diagnose und fortgeschrittenes Krankheitsstadium schränken die Therapie enorm ein und tragen zu einer ungünstigen Prognose bei. Eine neue Behandlungsform nährt jetzt Hoffnung: Das Mainzer Unternehmen Biontech, bekannt für die Entwicklung des ersten in der EU zugelassenen Impfstoffs gegen Corona, vermeldet Erfolge im Kampf gegen diesen Krebs.

Längeres Überleben als Ziel

Behandelt werden die Krebspatienten mit dem neu entwickelten Impfstoff BNT122. Laut Informationen des Unternehmens rief dieser bei acht von 16 Patienten, bei denen der Tumor zuvor operativ entfernt wurde, auch noch drei Jahre nach der Behandlung eine Immunantwort hervor. Diese wurde anhand der aktivierten T-Zellen gemessen, die den Krebs quasi abtöten. Diese "Killerzellen" wurden mit einem längeren Überleben ohne Rückfall in Verbindung gebracht, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Verbliebene Tumorherde würden auf diese Weise zerstört, und das Wiederauftreten der Erkrankung werde verhindert. Das bedeutet, dass die Hälfte der behandelten Patienten über einen längeren Zeitraum ohne Auftreten eines neuen Bauchspeicheldrüsentumors überlebte.

Operation verbessert Chancen

90 Prozent der Personen, bei denen Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt wird, sterben innerhalb von zwei Jahren nach der Diagnose. Die Prognosen für Betroffene sind nicht gut – zumal die Diagnose häufig erst im fortgeschrittenen Stadium erfolgt. Eine chirurgische Entfernung und Chemotherapie verbessern die Chancen.

Doch auch hier liegt die Überlebensrate nur bei etwa 20 Prozent. Mehrere Ansätze gegen die Erkrankung werden erforscht. Die Biontech-Impfung gilt als hoffnungsvoller Ansatz. In Österreich gibt es pro Jahr 1500 Neuerkrankungen, das durchschnittliche Erkrankungsalter liegt zwischen 70 und 75 Jahren. (bar)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit Barbara Rohrhofer