Der Glaube an den Osterhasen: Wie viel Wahrheit verträgt ein Kind?

Wie viel Wahrheit vertragen Kinder? Und wie viel brauchen sie überhaupt? Anlässlich des bevorstehenden Osterfestes gibt das Team von Rat auf Draht Antworten auf diese Fragen. Die Beraterinnen und Berater der Notrufnummer 147 erklären, warum der Glaube an den Osterhasen etwas Schönes ist. "Dadurch können sowohl Fantasie als auch Kreativität angeregt werden. Das ist wertvoll für die kognitive Entwicklung", sagen die Experten.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Gibt es den Osterhasen? Wie Eltern Antworten können

Je älter die Kleinen werden, desto misstrauischer werden sie. Wie sollen sich Eltern verhalten, wenn Kinder die Existenz von Osterhase und Christkind infrage stellen? Rat auf Draht empfiehlt offene Erklärungen, wie etwa: "Weißt du, man kann sich immer aussuchen, woran man glauben möchte." Es sei wichtig, mit den Kindern zu besprechen, dass es ihre Entscheidung ist, woran sie glauben möchten und woran nicht. "So ist auch die Enttäuschung nicht so groß, wenn sie entdecken, dass der Osterhase nicht das ist, wofür sie ihn lange gehalten haben", sagen die Experten. "Denn sie hatten immer die Möglichkeit, daran zu glauben oder eben nicht."

Auch die Antwort "Ich denke schon, dass es so eine Art Osterhase geben könnte" lässt viele Möglichkeiten offen. Dann kann es sein, dass die Kleinen nachbohren. Sie wollen etwa wissen, wie der Osterhase das alles schaffen kann. In so einem Fall können Eltern dem Nachwuchs selbst erzählen lassen, wie er sich das vorstellt.

Eltern können beruhigt sein

Einen richtigen oder einen falschen Weg gibt es laut Rat auf Draht nicht. Einen "Schaden" könne die Osterhasengeschichte ohnehin nicht anrichten. "Kinder können durchaus verstehen, dass man etwas ein wenig anders darstellt, um anderen eine Freude zu bereiten, wie zum Beispiel bei Überraschungen zum Geburtstag."

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich Wie die Natur den Mythos Osterhase erklärt Der Hase als Symbol der Fruchtbarkeit und des Versteckens. Wie die Natur den Mythos Osterhase erklärt

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper