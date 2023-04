Er hoppelt durch den Garten, versteckt die bunt bemalten Ostereier und bringt den Kindern am Ostersonntag kleine Geschenke in Nestern: Die Rede ist vom Osterhasen, dessen Mythos bereits seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weitererzählt wird. Was genau es mit dem Hasen als Teil des Osterfestes tatsächlich auf sich hat, ist auch unter Brauchtumsexperten umstritten.