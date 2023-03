So wunderbar kocht Oberösterreich

"Lukas Nagl im ‚Bootshaus‘ wird immer besser – und das gleiche gilt für Philip Rachinger vom ‚Ois‘ und Lukas Kienbauer vom ‚Lukas‘ – das sind drei gleißende Leuchttürme in Oberösterreich, da geht wirklich was weiter", sagt Christian Grünwald. Der Herausgeber und Chefredakteur von "A la Carte" veröffentlicht heute die neuen Bewertungen des Restaurantführers. An der Spitze des Bundeslands findet sich abermals Lukas Nagl, Gault-Millau-Koch des Jahres und Küchenchef des Restaurants "Bootshaus" in Traunkirchen. Er erkochte ebenso wie Kollege Philip Rachinger vom "Ois" in Neufelden fünf Sterne, als Dritter im Bunde steigt Lukas Kienbauer in den Bewertungen immer höher auf und verwandelt Schärding in einen Anlaufpunkt für Liebhaber der Spitzengastronomie.

Im Verdrängungswettbewerb

Was die drei eint, ist ihr Zugang zur Küche: Zutaten aus der Umgebung kreativ zu verarbeiten. Für Grünwald ein Konzept, das in der gesamten österreichischen Spitzengastronomie ein Erfolgsrezept ist: "Regionale Produkte in den Mittelpunkt zu rücken, aber kein Dogma daraus zu machen."

130 von der Redaktion ausgewählte Lokale werden jedes Jahr anonym getestet. An die hundert besten werden Punkte und Sterne vergeben, die anderen Restaurants als Empfehlung gelistet. Neu in das Top-100-Ranking ist kein Betrieb aus Oberösterreich aufgestiegen. Der "Holzpoldl" aus Lichtenberg, 2022 noch mit drei Sternen und 80 Punkten bewertet, hat es heuer nicht mehr unter die Besten Österreichs geschafft. Grünwald: "Der ganz normale Verdrängungswettbewerb."

Um die Spitzengastronomie in Österreich machen er und sein Team sich keine Sorgen. "Das ist eine recht vitale Angelegenheit." Lange Wartezeiten auf einen Tisch, bis auf den letzten Platz ausgebuchte Restaurants sprechen eine Sprache für sich. "Teilweise kratzen die Menüpreise bereits an den 300 Euro", sagt Grünwald. Gerade vor diesem Hintergrund sei ein regionaler Weg der richtige. "Vernünftiger Luxus – mit regionalen Produkten, die in der Regel erschwinglicher sind."

Und eines sei ohnehin immer klar: "In der Spitzengastronomie geht es nicht darum, Hunger zu stillen, sondern um kulinarisches Entertainment."

Die Besten in OÖ

Fünf Sterne

1. Lukas Nagl „Bootshaus“, Traunkirchen, 97 Punkte (+1)

2. Philip Rachinger „Ois“, Neufelden, 95 Punkte (-)

Vier Sterne

3. Lukas Kienbauer „Lukas“ Schärding, 92 Punkte (+2)

4. Philipp Lukas „Verdi“, Linz, 91 Punkte (-)

5. Max Schellerer, „Tanglberg“, Vorchdorf, 88 Punkte (+1)

6. Elisabeth & Clemens Grabmer „Waldschänke“, Grieskirchen, 88 Punkte (-)

7. Klemens Schraml „Rau“, Großraming, 87 Punkte (-)

Drei Sterne

8. Christoph Parzer „Fortino“, Wels, 82 Punkte (-)

9. Alexander Imb „Rahofer“, Kronstorf, 82 Punkte (-1)

Die Ergebnisse in Oberösterreich:

Die Besten in Österreich



Heinz Reitbauer, „Steirereck“, Wien, 100 Punkte

Andreas Döllerer, „Döllerer“, Golling, 99 Punkte

Konstantin Filippou „Konstantin Filippou“, Wien, 99 Punkte

Thomas Dorfer „Landhaus Bacher“, Mautern, 98 Punkte

Juan Amador „Amador“, Wien, 98 Punkte

Rudolf Obauer „Obauer“, Werfen, 98 Punkte

Silvio Nickol „Silvio Nickol“, Wien, 98 Punkte

Benjamin Parth, „Yscla-Stüva“, Ischgl, 97 Punkte

Lukas Nagl „Bootshaus“, Traunkirchen, 97 Punkte

Martin Klein „Ikarus“, Salzburg, 97 Punkte

Markus und Lukas Mraz „Mraz & Sohn“, Wien, 97 Punkte

Alain Weissgerber „Taubenkobel“, Schützen am Gebirge, 97 P.

Die Ergebnisse in ganz Österreich:

Neue Fixsterne

Wegen kontinuierlicher Qualitätsarbeit neu mit einem Fixstern ausgezeichnet wurden in Oberösterreich:

Max Schellerer, „Tanglberg“, Vorchdorf

Christoph Parzer, „Fortino“, Wels

