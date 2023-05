Zutaten:

je 200 g dunkle Schokolade, Butter, Marillenmarmelade, Zartbitterschokolade, gehackt, Schlagobers, 150 g Zucker, 6 Eier, getrennt, 150 g Mehl, 1 Prise Salz, 1 TL Backpulver

Zubereitung:

Dunkle Schokolade und Butter in einem Topf schmelzen und glatt rühren. Zucker und Dotter in Schüssel schaumig schlagen und die geschmolzene Schokolade unterrühren. Das Mehl, Salz und Backpulver in die Schokoladenmischung sieben und gut vermengen. Eiklar steif schlagen, vorsichtig unter Teig heben. Eine Springform mit Butter einfetten, Teig hineingeben. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Celsius für 40 bis 45 Min. backen. Kuchen aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen. In der Mitte durchschneiden, die Marmelade auf der unteren Hälfte verteilen. Die obere Hälfte darauflegen. Die Zartbitterschokolade in einem Topf schmelzen und Obers hinzufügen. Gut vermengen, Schokoglasur auf dem Kuchen verteilen. Mindestens 2 Std. im Kühlschrank kalt stellen, damit die Glasur fest wird. Die Sachertorte in Stücke schneiden und servieren.

