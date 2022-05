Zehn Fragen und Antworten zum Song Contest

1. Wovon handelt unser Beitrag "Halo" eigentlich?

"Lass mich dein Heiligenschein sein, denn wir sind durch die Hölle gegangen - und das in nur einer Nacht": So lautet die deutsche Übersetzung des Refrains von "Halo" ("Heiligenschein"), dem österreichischen Beitrag für den Song Contest 2022. Mit ihrer Pop-Dance-Nummer wollen Luca Michlmayr alias LUM!X und Pia Maria eins erreichen: der Jugend nach gut zwei Jahren Feierpause einen Wohlfühlsong zum musikalischen Vorglühen und Partymachen liefern. "Ein Party-Song mit Botschaft", nennt Michlmayr den Song, "Wiedereröffnung, ausgehen, Spaß haben!"

So klingt Österreichs Beitrag "Halo":

2. Wer sind LUM!X und Pia Maria?

In der internationalen DJ-Szene ist LUM!X eine etablierte Größe: Dreimal Platin, einmal Gold in Österreich, dazu fast 400 Millionen (!) Spotify-Streams alleine für die beiden Singles "Thunder" und "Monster" – der 19-jährige gebürtige Rohrbacher ist ein echter Nachwuchsstar im Electro-Bereich. Jetzt wagt der DJ und Produzent, der schon seit einiger Zeit in Mailand lebt, den nächsten Karriereschritt. Eine echte Newcomerin ist Sängerin Pia Maria. Die gelernte Maskenbildnerin aus Tirol schreibt seit ihrem 16. Lebensjahr eigene Songs und wird nun an der Seite von LUM!X ihren ersten großen internationalen Auftritt haben.

LUM!X und Pia Maria vertreten Österreich beim Eurovision Song Contest.

3. Wie liegen die Wettquoten?

Die Wettquoten sehen das österreichische Duo derzeit auf Platz elf ihres Halbfinales - was knapp nicht für den Einzug reichen würde, denn es werden nur zehn Finaltickets verteilt. Auf der anderen Seite ist ihre Uptempo-Nummer "Halo" mit mehr als 3,4 Millionen Abrufen (Stand: Montagmittag) in der absoluten Spitzengruppe unter den Liedern des heurigen Bewerbs auf YouTube, was auf die große Fanbase von LUM!X hinweisen dürfte.

4. Auf welche Länder trifft Österreich im ersten Halbfinale?

Mit der hoffentlich nicht Unglück bringenden Startnummer 13 treten LUM!X und Pia Maria am Dienstag im ersten Halbfinale an. Mit 17 Ländern tritt dabei eines weniger an als im zweiten Semifinale am Donnerstag. Österreichs Konkurrenten am Dienstag sind: Albanien, Lettland, Litauen, Schweiz, Slowenien, Ukraine, Bulgarien, Niederlande, Moldau, Portugal, Kroatien, Dänemark, Island, Griechenland, Norwegen und Armenien.

5. Was passiert, wenn die Ukraine gewinnt?

Aus Sicht der Buchmacher ist den Ukrainern der Grand-Prix-Sieg dieses Jahr ziemlich sicher. Doch was passiert, wenn das Land den ESC 2022 in Turin mit der Gruppe "Kalush Orchestra" wirklich gewinnt? Nach den gewohnten Regeln des Gesangswettbewerbs müsste der ESC 2023 dann im Land des Gewinners - also in diesem Fall in einem potenziellen Krisengebiet - stattfinden. Die ESC-Veranstalter wollen sich in diesem Punkt noch nicht festlegen. "Es ist zu früh, über den ESC-Gastgeber vom nächsten Jahr zu spekulieren", sagte ein Sprecher der Europäischen Rundfunkunion EBU in Genf.

Die ukrainische Band "Kalush Orchestra" gilt als Sieganwärter. Bild: MARCO BERTORELLO (AFP)

6. Wer moderiert und kommentiert "den Schas"?

Neben dem italienischen TV-Moderator Alessandro Cattelan werden die beiden Popstars Mika und Laura Pausini die beiden Halbfinali am 10. und 12. Mai sowie die Finalshow am 14. Mai moderieren. Für den ORF live dabei im Pala Alpitour von Turin ist wie gewohnt Ö3-Mann Andi Knoll (sein legendärer Ausspruch nach dem ESC-Gewinn von Conchita Wurst: "Jetzt hat uns die den Schas gewonnen").

7. Wie wird der Gewinner ermittelt?

Diese Grafik veranschaulicht das komplexe Votingsystem bestehend aus Jury- und Publikumsvoting:

8. Warum sind manche Länder fix fürs Finale gesetzt?

Einen garantierten Startplatz im Finale haben grundsätzlich immer die Vertreter der größten Geldgeber der European Broadcasting Union (EBU) und der Titelverteidiger. 2022 bildet sich dieser erlauchte Kreis aus folgenden fünf Ländern: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien als "Big Five", wobei der Titelverteidiger und Gastgeber in jedem Falle im Finale stünde - auch wenn er nicht Mitglied des Großzahlerclubs wäre.

9. Wie viele ESC-Teilnehmer kamen bisher aus Oberösterreich?

Zehn Künstler und Duos oberösterreichischer Herkunft haben unser Land bisher beim größten Gesangswettbewerb der Welt vertreten - mal mehr, mal weniger erfolgreich.

Die Song-Contest-Teilnehmer aus Oberösterreich:

10. Wer sind die erfolgreichsten Song-Contest-Nationen?

Irland ist nach wie vor das erfolgreichste Song-Contest-Land. Direkt hinter dem Inselstaat mit seinen sieben Siegen auf der Allzeitbestenliste der Gewinner seit 1956 folgt Schweden. Die Skandinavier kommen seit dem Wiener ESC 2015 auf sechs Siege. In der Liste folgen auf Irland und Schweden mit je fünf Triumphen die Niederlande, Frankreich, Großbritannien und Luxemburg. Österreich kann zwei Siege verzeichnen, 1966 mit Udo Jürgens und 2014 mit Conchita Wurst.

