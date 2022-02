Wie die OÖN bereits vorab berichteten, vertritt der 19-jährige Rohrbacher LUM!X heuer Österreich beim Song Contest in Turin. Gemeinsam mit der Tirolerin Pia Maria geht er mit "Halo" an den Start. Präsentiert wird der Song im März. OÖNachrichten: Was war Ihr allererster Gedanke, als die Entscheidung zu Ihren Gunsten ausfiel? LUM!X: Schockstarre, dann Realisation. Aufs Handy geschaut und kurz gegoogelt, dass 200 Millionen Menschen den Song Contest anschauen. Wieder Schockstarre (lacht). Danach