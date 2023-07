"Warum haben extreme populistische Positionen so viele Anhänger?"

"Ich habe das Gefühl, dass Vernunft heute vielleicht eine gefährdete Spezies ist. Wir haben in unseren liberalen Gesellschaften Gott sei Dank Gesetze und Regelwerke, die für alle gleich sind. Nur schießen wir gelegentlich über das Ziel hinaus", sagte gestern Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger. In seiner Festrede zur Eröffnung der 103. Salzburger Festspiele in der Felsenreitschule stellte der 78-Jährige außerdem die Frage: "Ist Wahrheit eine Frage der Mehrheit?" Die Antwort darauf lieferte sein Ausflug in Albert Einsteins Biografie: "1905 hat er die Hypothese der Lichtquanten aufgestellt. Einstein war in Zürich, und er wurde 1913 an die Akademie der Wissenschaften in Berlin berufen. In der Befürwortung heißt es, man solle ihn berufen, obwohl er gelegentlich über das Ziel hinausgeschossen ist, nämlich in seiner Hypothese der Lichtquanten." Damals sei die wissenschaftliche Mehrheit der Meinung gewesen, dass das Unsinn war. "Später erhielt er dafür den Nobelpreis für Physik." Zeilinger zur Frage, "warum extreme populistische Positionen so viele Anhänger" hätten: "Vielleicht geht es darum, dass sie gehört werden müssen. Vielleicht sollte man sich mit ihnen an den Stammtisch setzen."

"Algorithmen verwirren"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte zur Eröffnung der Bregenzer Festspiele noch die populistische Rhetorik politischer Parteien kritisiert. Diesmal empfahl er eine Verständigung auf das Gemeinsame und schwor die Bevölkerung auf Optimismus ein. Man müsse miteinander ins Gespräch kommen. "Bringen Sie Ihre Blase zum Platzen", sagte Van der Bellen und meinte damit die einander recht gebenden Schwärme in sozialen Medien. Also fischte der Bundespräsident sein Handy heraus, rief seinen Instagram-Account auf und drückte bei Norbert Hofer (FPÖ), seinem ehemaligen Kontrahenten um die Bundespräsidentschaft, auf "folgen". Follower von Herbert Kickl würden glauben, in einer ganz anderen Welt zu leben als Follower von Werner Kogler oder von Beate Meinl-Reisinger oder von Karl Nehammer oder von Andreas Babler oder von Alexander Van der Bellen. "Wir können darüber lamentieren oder wir können es ändern, lassen Sie uns die Algorithmen verwirren", sagte der Bundespräsident.

Salzburgs ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer schwor die Gesellschaft darauf ein, wieder mehr an Wunder zu glauben. Wegen Haslauers Koalition mit der FPÖ waren rund um die Eröffnung Proteste befürchtet worden, dazu kam es nicht. Ein riesiges Polizei-Aufgebot hatte die halbe Salzburger Altstadt abgeriegelt. "Lassen Sie uns offen sein für das Wunder Kunst, das uns großartige Künstlerinnen und Künstler hier bei den Salzburger Festspielen mit so viel Hingabe, mit der ganzen Bandbreite ihres Könnens, mit ihren Interpretationen und Zugängen ausbreiten und uns dabei Räume eröffnen, die keine Scheuklappen vertragen", sagte Haslauer.

"Kunst ist die Antwort"

Festspiel-Präsidentin Kristina Hammer bezog sich trotz etlicher Gerüchte über ihren Konflikt mit Intendant Markus Hinterhäuser auf dessen Salzburger Übertitel "Die Welt ist aus den Fugen": "Tatsächlich ist Hamlets Klage auch heute ein gültiger Befund über den Zustand unserer Welt. Krieg, Krisen, Klimakatastrophen – wir erleben die größten geopolitischen und gesellschaftlichen Umbrüche der letzten Jahrzehnte. Das ist keine punktuelle Zuspitzung einzelner besorgniserregender Zustände. Die Krise ist zum Dauerzustand geworden." Kunst sei eine elementare Kraft und die vielleicht wirkungsvollste Antwort darauf.

Um 12.56 Uhr erklärte Alexander Van der Bellen die Festspiele für eröffnet. Bis 31. August finden 179 Aufführungen in 15 Spielstätten statt.

