Sehen und gesehen werden in Salzburg – wo sich die "Hautevolee" trifft

Heute Abend werden die Salzburger Festspiele offiziell eröffnet. Damit wird die Mozartstadt in den kommenden Wochen zur großen Bühne – auch abseits von Domplatz und Festspielhaus. Jedes Jahr tummeln sich im Sommer Schauspieler, Schöngeister, Adabeis, aber auch Politiker und gekrönte Häupter in Salzburg. Der Gourmetführer Falstaff hat eine Liste von Lokalen erstellt, in denen die Chancen hoch sind, die Prominenz zu treffen.