Warten auf Sievers: Seit Jänner gab es keine neuen Folgen von "Nord Nord Mord"

"Oh, ich hab solche Sehnsucht, ich verliere den Verstand. Ich will wieder an die Nordsee, ich will zurück nach Westerland.“ Das singen „Die Ärzte“ seit 1988. Heuer könnte „Westerland“ aber zur heimlichen Hymne all jener aufsteigen, die die neuen Folgen eines bestimmten Sylt-Krimis herbeisehnen: „Nord Nord Mord“. Auch wenn Fans aus Österreich aus Tradition (Stichwort: Koalitionsverhandlungen) langes Warten gewöhnt sind, ist es doch allerhand, dass seit der jüngsten 23. Folge am 8. Jänner (Quote: knapp 8,4 Millionen) die 24. Folge laut ZDF-Website noch immer keinen Ausstrahlungstermin hat.

Ein Feiertagswochenende wie das anstehende wäre prädestiniert gewesen. Denn das, was geboten wird, ist kein Grund zu feiern: kaum Kracher, viele Wiederholungen. Wobei gestern ein älterer „Nord Nord Mord“-Fall („Sievers und die schlaflosen Nächte“, 2019, ZDF) die Sehnsucht doch anzufachen wusste. Sievers (Peter Heinrich Brix), Feldmann (Oliver Wnuk) und Behrendsen (Julia Brendler) boten ihren unvergleichlichen Mix aus Schrulligkeit, Bärbeißigkeit, Strenge und Romanze. Übrig blieb halt eine Frage, die sich auch in „Westerland“ stellt: „Wann werd ich sie wiedersehen?“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller