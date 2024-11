Von "James Bond" bis "E.T.": Filmmusik-Klassiker in Linz

Filmfans aufgepasst: Gleich zwei Mal macht das Royal Philharmonic Orchestra nächstes Jahr im Juli mit berühmter Filmmusik bei Klassik am Dom Station. Am 7. Juli spielt das Orchester unter der Leitung von Stephen Bell mit "Music of James Bond", unter anderem Musik aus "Goldfinger", "Diamonds Are Forever", "Licence to Kill" bis hin zur bisher letzten Titelmelodie 2020 "No Time to Die". Als Sänger treten Lance Ellington und Alison Jiear auf.

Tags darauf, am 8. Juli, hat das Orchester mit Geigerin Anne-Sophie Mutter einen Weltstar zu Gast. Zu hören gibt es unter der Leitung von Lina González-Granados Werke von John Williams, der u. a. mit Filmmusik zu "E.T.", "Star Wars", "Superman", "Harry Potter" und "Indiana Jones" Weltruhm erlangte. Außerdem wird Anne-Sophie Mutter an diesem Abend Williams’ Violinkonzert Nr. 2 aufführen. Ab heute, Mittwoch, 10 Uhr, können Karten gekauft werden.

Die beiden Konzerte reihen sich in zahlreiche weitere Höhepunkte von Klassik am Dom ein: Am 12. Juli stellt Monika Gruber mit ihren Kollegen "Opern auf Bayrisch" vor, am 18. Juli ist die Folkshilfe zu Gast, am 19. Juli folgt "Musical am Dom" mit Mark Seibert. Christina Stürmer ist am 25. Juli hören, Jamie Cullum am 26. Juli. Den Abschluss macht Jan Delay am 3. August. Alle Infos gibt es auf klassikamdom.at.

