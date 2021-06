Lukas Haselgrübler zieht die Jacke zu, tritt hinaus auf die Terrasse, spielt einen Ton auf dem E-Piano – und los geht’s. Nach vielen Monaten Pause kann die Sing-Aktiv-Gemeinschaft in St. Georgen/Gusen endlich wieder proben. Vor dem 34-jährigen Chorleiter sitzen, verteilt im halben Pfarrgarten, 34 Männer und Frauen auf extra aufgestellten Sesseln im Freien. Jetzt, um 19.30 Uhr, ist es zwar frisch auf der Wiese, aber den Mühlviertlern kann die Freude am Singen nichts so schnell verderben.