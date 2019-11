Video: Wenn maschek-"Opfer" zurückschlagen

Von ihnen bleibt fast keiner verschont: Seit mehr als 20 Jahren redet das Satire-Trio "maschek" d'rüber – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Synchronkünstler, zu denen mit dem Welser Peter Hörmanseder auch ein Oberösterreicher gehört, besprechen Video-Mitschnitte neu, wobei weniger die Lippensynchronität, als mehr die satirische Überspitzung des Inhalts zählt.

Für ihre Verbalkarikaturen, die sie auch wöchentlich in der Late-Night-Comedy-Show "Willkommen Österreich" präsentieren, wurden maschek kürzlich beim Österreichischen Kabarettpreis mit dem (undotierten) Sonderpreis ausgezeichnet.

Bundespräsidenten beweisen Humor

Drei maschek-"Opfer" gratulierten mit einem besonderen Geschenk: ORF-Moderatorin Nadja Bernhard, Bundespräsident a.D. Heinz Fischer und Bundespräsident Alexander Van der Bellen drehten den Spieß um und schlüpften in die Rollen von Peter Hörmanseder, Robert Stachel und Ulrich Salamun.

In Zusammenarbeit mit Kabarettist Gregor Seeberg und der Produktionsfirma Mutterschifffilm synchronisierten sie alte Video-Sequenzen mit maschek.

Das gut vier Minuten lange Video fand nach seiner Erstausstrahlung beim Kabarettpreis im ORF den Weg ins Netz und bringt dort derzeit viele Nutzer zum Schmunzeln. Sehen Sie selbst:

Peter Hörmanseder zeigte sich in einem ersten Statement auf der Bühne angetan und bezeichnete das Video als "nett" und "schön" sowie die Vierer-Truppe augenzwinkernd als Konkurrenz. Über die Arbeit von maschek sagte der Welser: "Uns ist es ja komplett egal, was Politiker über das denken, was wir machen. Umgekehrt ist es den Politikern ja auch egal, was die Menschen über das denken, was sie da machen".

Ein Klassiker auf der Bühne

Bei der Preisverleihung, die am Freitagabend im ORF übertragen wurde, präsentierten maschek auf der Bühne einen wahren Klassiker, bevor sie ihre Trophäen entgegen nahmen. Die Geschichte vom Papst und der Mehrzweck-Halle erheitert das Publikum seit mehr als zehn Jahren. Zur Erinnerung:

Diese Archivberichte könnten Sie interessieren:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Alexander Van der Bellen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.