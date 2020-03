US-Verlag lässt Woody Allens Memoiren fallen

Ausschlaggebend dafür, dass "Apropos of Nothing" zurückgehalten wird, sind jahrzehntelange Missbrauchsvorwürfe gegenüber dem Regisseur.

Adoptivsohn maßgeblich

Am Rückzieher des Verlags war Allens Adoptivsohn Ronan Farrow maßgeblich beteiligt. Der 32-Jährige, der nach eigenen Angaben in den 90er-Jahren als Siebenjähriger von Allen missbraucht worden sein soll, sagte öffentlich, dass er nicht mehr mit dem Verlag zusammenarbeite, wenn der Allens Autobiografie bringe. Bereits am Donnerstag hatten knapp hundert Angestellte von Grand Central Publishing, das zu Hachette gehört und das Buch publizieren wollte, gegen die Veröffentlichung demonstriert. Die Verlagsgruppe hatte Farrows Bestseller "Catch and Kill" publiziert, der auf Recherchen zum Missbrauchsfall des inzwischen verurteilten Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein basiert.

Aufgrund der MeToo-Bewegung wurde Allen auch erneut mit Missbrauchsvorwürfen von Adoptivtochter Dylan Farrow (34) konfrontiert. Die Vorwürfe der leiblichen Kinder der Schauspielerin Mia Farrow und früheren Partnerin Allens waren in den 90ern in getrennten Verfahren untersucht worden. Allen wurde nie angeklagt.