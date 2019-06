US-Blues-Legende Dr. John starb an Herzinfarkt

Mit seinem einzigartigen Musikstil schaffte es der Musiker aus New Orleans in die Rock and Roll Hall of Fame und räumte sechs Grammys ab.

Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Malcolm John Rebennack hieß, wurde für seine Mischung aus verschiedenen Musikstilen wie Blues, Pop, Jazz oder Rock bekannt. 1968 erschien sein Debütalbum "Gris-Gris", im Laufe seines Lebens veröffentlichte er Dutzende weitere Studio- und Live-Alben. Seine berühmteste Single "Right Place, Wrong Time" schaffte es 1973 in die Top-Ten der US-Charts.

US-Musiker Joe Bonamassa gehörte zu den Ersten, die öffentlich ihr Beileid bekundeten: "Einer der Größten aller Zeiten, ein echtes Genie und ein Gentleman", schrieb er auf Twitter. "Es gab keinen zweiten Künstler wie Dr. John, und es wird nie einen geben", schrieb Moderatorin Ellen DeGeneres.