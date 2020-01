Tod mit 57: Trauer um "Rosenheim Cops"-Star

Wie deutsche Medien übereinstimmend berichteten, soll der TV-Star am Montagmorgen in einem deutschen Hospiz seinem Krebsleiden erlegen sein. Eine offizielle Bestätigung stand noch aus.

Im Oktober war bekannt geworden, dass der beliebte TV-Kommissar an Krebs erkrankt ist. Er habe einen endokrinen Tumor mit Metastasen in der Leber, der nur palliativ zu behandeln sei, erklärte der Schauspieler. Er habe die Chemotherapie überstanden und war in mehreren Spitälern in Behandlung. Durch seine Krebserkrankung musste der gelernte Koch seine Rolle bei den "Rosenheim Cops" aufgeben. 17 Jahre lang spielte er in der Serie die Rolle des Kriminalhauptkommissars Korbinian Hofer.

Zuletzt hatte sich der Zustand des Münchners verschlechtert. Wie der Münchner Oberbürgermeister Christian Ude nach einem Besuch am krankenbett mitteilte, litt Hannesschläger bereits unter Lämungserscheinungen. "Josef, wir danken Dir für die Freundschaft, für Deinen ansteckenden Humor und für die Vermittlung der Einsicht, was wirklich wichtig ist im Leben", fand er auf Facebook rührende Worte.

Das Facebook-Posting von vergangenen Montag: