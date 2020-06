Sommernachtsträume an der Donau

Keine Sorge, das Team des Linzer Posthofs und des Brucknerhauses lässt sich von Corona nicht unterkriegen. Das herausragende Programm des dreitägigen Festivals "Ahoi! Pop Sommer" im Linzer Donaupark wird nicht abgesagt, sondern lediglich verschoben. Also werden die Wiener Großrocker Wanda, der polarisierende Rapper, Entertainer wie "Voice of Germany"-Coach Sido, die oberösterreichischen Mitreiß-Musiker Flo, Gabriel und Paul von der Folkshilfe und das von Erfolg zu Erfolg eilende Duo Edmund (Roman Mesner, Markus Kadensky) nun 2021 von 9. bis 14. Juli die riesige Wiese entlang der Donau zur musikalischen Partymeile umgestalten.

Wanda Bild: Alexander Bachmayer

Karten behalten Gültigkeit

Für heuer gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden. Wer keine Zeit hat, dem erstatten die Veranstalter das Eintrittsgeld selbstverständlich zurück. Posthof-Musikmanager Gernot Kremser hat in den vergangenen Wochen pausenlos gewerkt, telefoniert und gemailt, um das besondere Musikpaket ins kommende Jahr zu retten. "Es ist ein Glücksfall, dass wir alle wieder in den Juli bekommen haben", sagt er.

Sido wird unter anderem sein Album "Ich & keine Maske" im Gepäck haben, was keinesfalls als Anspielung auf Corona zu lesen ist, zumal die Platte schon im Herbst veröffentlicht wurde. In den vergangenen Wochen war er ob der Pandemie zunächst mit Verschwörungstheorien ins Gerede gekommen, die er kurz danach zurücknahm. Wenige Tage später wurde er gegen Reporter handgreiflich, die sein Haus belagerten. Die musikalische Corona-Pause im Posthof wird am 13. Juni auch von der Folkshilfe beendet. Das Konzert ist seit Wochen restlos ausverkauft. Wer dafür keine Karten hat, muss 2021 dabei sein.

"Ahoi! Pop Sommer" 2021, Linzer Donaupark, Freitag, 9. Juli: Wanda, Sa., 10. Juli: Folkshilfe / Edmund, Mittwoch, 14. Juli: Sido. Karten gibt’s unter der OÖN- Tickethotline 0732 / 7805 805 sowie in den Verkaufsstellen Linz, Wels, Ried.