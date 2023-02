So funkig klingt der King of Pop

Es ist eine bunt zusammengewürfelte Partie aus heimischen Profimusikern, die sich seit einem Jahrzehnt mindestens einmal im Jahr trifft und als "Funkclub" grandiose Musik abliefert.

Begonnen hat die Formation im früheren Welser Soundtheatre, über eine längere Zwischenstation in der Spinnerei Traun ist die 13-köpfige Musiker-Combo nun mit ihrem Tribute-Format im Posthof gelandet.

Für den Auftritt am 9. Februar haben Musiker wie Paul Slaviczek, Joe Doblhofer (beide Gitarre), die Keyboarder Oliver Kerschbaumer und Johannes Peham, der Bassist Gerald Kiesewetter, der Drummer Hans-Jürgen Bart und der Linzer Musicalstar Daniela Dett thematisch wie vom Starfaktor her aus dem Vollen geschöpft: Der Musicaldarsteller Drew Sarich wird die größten Hits von Michael Jackson singen. "Ungeachtet seines bekannt problematischen Privatlebens ist Jackson der unbestrittene König des Pop", freut sich Gitarrist Paul Slaviczek auf das Konzert. Eingefädelt hat den Abend Sarich-Intimus Gerald Kiesewetter. Man habe sich gedacht, wenn man schon die Musik von Michael Jackson präsentiere, mit wem sonst als Drew Sarich, dem ehemaligen Backgroundsänger von Liza Minnelli und Musicalstar in New York und Wien, sagt Slaviczek. Mit der Folkshilfe erwarten den Gitarristen ebenfalls spannende Zeiten: Am 31. März erscheint "Vire", das vierte Studioalbum des Trios.

Termin: "The Funkclub" feat. Drew Sarich: "A Tribute to Michael Jackson"; Donnerstag, 9. Februar, 20 Uhr, Posthof Linz

