Sieben Schiele-Werke aus der Sammlung Grünbaum restituiert

US-Behörden haben sieben in der NS-Zeit geraubte Kunstwerke von Egon Schiele an die Erben des jüdischen Kunstsammlers Fritz Grünbaum zurückgegeben. "Es ist nie zu spät, einiges von dem wiedergutzumachen, was wir verloren haben, die Opfer zu ehren und darüber nachzudenken, wie ihre Familien bis heute beeinträchtigt werden", sagte der New Yorker Staatsanwalt Alvin Bragg bei der Übergabe der Gemälde am Mittwoch.

Grünbaum war 1938 von den Nazis in Haft genommen worden. Später habe seine Frau die Kunstsammlung an die Nationalsozialisten übergeben müssen. Die Arbeiten sollen zur Sammlung des 1941 im Konzentrationslager Dachau ermordeten jüdischen Kabarettisten und Sammlers Grünbaum gehört haben.

Die sieben Gemälde seien unter anderem 1956 vom Händler Eberhard Kornfeld an eine New Yorker Galerie verkauft worden. Kornfeld habe eng mit dem umstrittenen Kunstsammler Cornelius Gurlitt zusammengearbeitet und von ihm Hunderte Gemälde, Nazi-Raubkunst von Holocaust-Opfern, erhalten. Die Staatsanwaltschaft schätzte den Wert der übergebenen Gemälde auf rund 9,5 Millionen Dollar (8,87 Mio. Euro).

Albertina und Leopold geklagt

Damit ist auch die Problematik der im Besitz von Albertina und Sammlung Leopold befindlichen zwölf Bilder aus der Sammlung Grünbaum wieder ins Zentrum der Restitutionspolitik gerückt. Auch hier haben Grünbaums Erben die beiden Museen geklagt. Die Sammlung Leopold wollte gestern dazu keinen Kommentar abgeben.

