Schauspiellegende Otto Schenk im Alter von 94 Jahren verstorben

Otto Schenk nach 76 Jahren als Schauspieler: "Ich bin nie gerne auf der Bühne gestanden. Das hat sich alles von selbst so ergeben."

Weit über 70 Jahre stand Otto Schenk als Schauspieler auf der Bühne, hat sich aber auch als Theater- und Opernregisseur einen Namen gemacht. Darüber hinaus leitete der Wiener von 1988 bis 1997 das Theater in der Josefstadt.

Nun starb der Vielbeschäftigte, der bis zuletzt mit Lesungen das Publikum erfreute, in den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags im Alter von 94 Jahren in seinem Haus am Irrsee. Dies gab sein Sohn Konstantin Schenk der APA bekannt.

Näheres dazu in Kürze.

