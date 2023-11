Otto Schenk: "Ich habe nie sehr viel gelacht"

"Nein, Interviews gebe ich keine mehr", sagt Otto Schenk, als ihn die OÖN in seinem Haus am Irrsee erreichen. Die Stimme des 93-Jährigen klingt brüchig, zwischendurch hustet er immer wieder. Eigentlich kaum vorstellbar, dass sich der Schauspieler und Regisseur am 17. November noch einmal einen Auftritt im (bereits ausverkauften) Stadttheater Gmunden antut, um mit seinem Freund Herbert Fechter über seine Karriere zu sprechen.