Plácido Domingo bestreitet Vorwurf sexueller Übergriffe

Mehrere Sängerinnen und eine Tänzerin berichteten – bis auf Mezzosopranistin Patricia Wulf alle anonym – von Umarmungen, Küssen auf den Mund, nächtlichen Anrufen und davon, dass der 78-Jährige auf private Treffen gedrängt habe. Es hätte sich negativ ausgewirkt, hätte man sich verweigert. Zudem sollen gut vierzig Frauen angegeben haben, Zeuginnen von unangemessenem Verhalten des Sängers geworden zu sein.

"Die Anschuldigungen dieser ungenannten Personen, die bis zu dreißig Jahre zurückliegen, sind zutiefst beunruhigend und – so wie sie dargestellt werden – unzutreffend", ließ der Bariton wissen. "Ich habe geglaubt, dass all meine Handlungen und Beziehungen immer gewünscht und einvernehmlich waren." Er erkenne jedoch an, dass sich heutige Regeln von früheren unterschieden.

Keine Absetzung in Salzburg

Die Oper in Los Angeles, deren Generaldirektor Domingo ist, hat bereits eine unabhängige Untersuchung veranlasst. Die Oper in San Francisco und das Philadelphia Orchestra haben Konzerte mit ihm abgesagt. In der New Yorker Metropolitan Opera wie bei den Salzburger Festspielen hält man an Domingos Auftritten fest. "Vorbehaltlich weiterer Entwicklungen" wird er auch im November in der Hamburger Elbphilharmonie auftreten. In der Wiener Staatsoper will man sich erst nach den Theaterferien intensiv mit der Causa beschäftigen.