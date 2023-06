In der Natur gibt es fast nichts, das es nicht gibt. Dazu, diese Vielfalt auch in der Menschenwelt zu entdecken, laden zwei Ausstellungen ins OK Offenes Kulturhaus in Linz, die morgen, Freitag, um 19 Uhr, eröffnet werden.

Kuratiert von Michaela Seiser schlägt „Queer – Vielfalt ist unsere Kultur“ ausgehend von der preisgekrönten Ausstellung aus dem Naturhistorischen Museum Bern in Linz die Brücke zur Kulturwissenschaft.

Im Erdgeschoß taucht der Besucher ein ins tierische Liebesleben, in dem männliche und weibliche Grenzen aufgehoben sind: Inwiefern Amors Pfeil bei den Zwitter-Schnecken seine Entsprechung findet, lässt ebenso staunen wie die Jungfernzeugung etwa der Wasserflöhe. Im ersten Stock wird der Begriff „queer“ aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet: Eine historische Spurensuche zu „Drag“ (Verkleidung) führt vom ersten Drag-Ball 1869, ein geheimer Maskenball in Harlem, bis zur Robe, in der Tom Neuwirth aka „Conchita Wurst“ 2015 den Eurovision Song Contest in Kopenhagen gewonnen hat.

In 70 Ländern noch verboten

Auch queere Menschen aus Linz und Oberösterreich kommen in Videos zu Wort, vor einer Weltkarte: Bis heute, im Jahr 2023, steht Homosexualität in 70 Ländern unter Strafe. Hilfreich weist auch eine Wand mit Übersetzungen den Weg durch den Begriffsdschungel sexueller Orientierungen.

Noch einen Stock höher tauchen die Besucher ein in die bunte Welt von „Eva & Adele – The present of the future“: Die Kuratoren Nathalie Hoyos und Rainald Schumacher geben einen Einblick in das Schaffen des Berliner Künstlerinnenpaares, das seit 1991 als performatives Gesamtkunstwerk ein Zeichen für eine selbstbestimmte, freie Geschlechtsidentität setzt. „Wo wir sind, ist Museum“ ist beider Credo. Gekommen aus der Zukunft, werden Eva & Adele immer mehr zur Gegenwart.

Eva, Adele – lebendes Kunstwerk

Unverkennbar geschminkt und extravagant gekleidet, bereist das Paar seit 30 Jahren die Welt, wovon ein Turm rosafarbener Koffer zeugt. „Das Reisen war ein Teil unserer Kunst“, sagt Eva, die zur Eröffnung gekommen ist:

„Das Lächeln ist unsere Erfolgsgeschichte des Andersseins“, von der in Linz ausgewählte Kostüme, ein Handtaschenbaum, Polaroidporträtfotoserien und erstmals ausgestellte Gemälde erzählen. „Sie sind in der Natur entstanden, die für uns ein wichtiger Rückzugsort ist“, um in der Öffentlichkeit wieder mit einem beherzten Lächeln das Anderssein und die Vielfalt zu feiern.

