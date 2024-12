Neujahrskonzert als "Friedensbotschaft von Wien in die Welt"

Schließlich ist der Einsatz im Goldenen Saal des Musikvereins am 1. Jänner bereits der siebente für den 83-Jährigen. Am Samstag stellten sich Orchestervorstand Daniel Froschauer und der Maestro traditionell ein letztes Mal der Weltpresse vor dem Klassikgroßereignis. "Wir können eine Friedensbotschaft von Wien in die Welt bringen", so Muti.

"Musik ist die beste Medizin für die Seele", gab sich der Maestro überzeugt. In der Welt von heute seien "Harmonie, Schönheit und Frieden" vonnöten. "Wir Musiker sind nur ein kleiner Teil der Welt, leider. Was wir zu Friede, Schönheit und Harmonie beitragen können, ist wenig, aber sehr wichtig. Wir brauchen Musik mehr denn je, weil es eben ein Medikament für die Seele ist." Das würden viele Regierungen nicht verstehen und bei wirtschaftlichen Problemen zuerst die Kulturbudgets kürzen. "Das ist ein Fehler."

"Ein Schiff voller Liebe"

Zur Botschaft des Neujahrskonzerts 2025 in Wien sagte Muti: "Wir hoffen, auf den Wellen der blauen Donau ein Schiff voller Schönheit und Liebe zu tragen." 1993, als er sein erstes Neujahrskonzert in Wien dirigierte, habe er eigentlich gedacht, es sei ein einmaliges Ereignis für ihn. "Weil es sehr fordernd und technisch schwierig ist." Und jedes Mal wieder habe er gesagt, es sei das letzte Mal: "Aber dieses Mal ist es das letzte!", klopfte Muti auf den Tisch.

Über 500 Mal hat der aus Neapel stammende Stardirigent die Wiener Philharmoniker bis dato bereits durch ein Konzert begleitet - man kennt sich also. "Ich habe eine sehr spezielle Beziehung mit Riccardo Muti", so Philharmoniker-Vorstand Froschauer. "Jedes Mal, wenn ich ihn vom Flughafen abhole, ist es ein Gefühl von mehr als Freundschaft, es ist wie Familie." Froschauer erinnerte bei der Pressekonferenz an das Jahr 2021, als man wegen Covid ohne Publikum spielen musste. "Muti hat das Konzert gerettet." Polkas, Märsche und Walzer lösen normalerweise Enthusiasmus beim Publikum aus. "Aber damals herrschte Stille. Man kann sich nicht vorstellen, wie schwierig es ist, Musik ohne Publikum bei Stille zur Klimax zu bringen", ergänzte Muti.

Programm rückt Strauss ins Zentrum

Beim Programm für den Neujahrstag huldigt man vor allem dem dann frischgebackenen Jahresjubilar Johann Strauss Sohn, dessen 200. Geburtstag gefeiert wird. Ganze acht Stücke aus der Feder des Walzerkönigs sind dabei angesetzt - die traditionelle Zugabe des "Donauwalzers" noch gar nicht eingerechnet. Auch Stücke von dessen Vater werden geboten. "Und wir sollten auch nicht Eduard Strauss zu erwähnen vergessen", sagte Muti. "Der vielleicht am wenigsten talentierte der Familie. Aber ich sage nicht untalentiert", schmunzelte der Italiener. Die Musik der Familie Strauss würde Melancholie und Freude ausdrücken. Beide Stimmungen seien Teil der Persönlichkeit Wiens.

Erstmals Werk einer Frau beim Neujahrskonzert

Weniger Vertrautes, dafür nicht minder Spektakuläres hat man indes für Teil 2 des Vormittages vorgesehen: den "Ferdinandus-Walzer". Dieser wurde von der Strauss'schen Zeitgenossin Constanze Geiger (1835-1890) geschrieben und stellt das erste Werk einer Frau überhaupt dar, das im Rahmen des Neujahrskonzerts am 1. Jänner zur Aufführung kommt. Ein historischer wie zarter Schritt in Richtung programmatischer Geschlechtergerechtigkeit. Er habe das Stück wegen der Qualität ausgewählt", betonte Muti. "Ich dirigiere nicht, weil ein Stück von einem Mann oder einer Frau stammt, sondern wenn die Musik gut ist."

ORF überträgt wieder live

Dieses Ereignis können wie üblich nicht nur die prominenten Gäste im Musikverein selbst miterleben, sondern auch TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer rund um den Globus. Der ORF überträgt zum 67. Mal das Event mit 14 Kameras in alle Welt, wobei das Konzert in knapp 100 Ländern ausgestrahlt wird. Ab 11.15 Uhr kommentiert Teresa Vogl in ORF 2 das Konzert, dem um 10.35 Uhr ein Making-of vorgelagert ist. "Das ist eine Möglichkeit zu zeigen, dass Kultur ein Teil unserer Identität ist", sagte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann bei dem Medientermin.

Während des Events selbst sind dann die traditionellen, erstmals von der Britin Cathy Marston choreografierten Balletteinlagen als Untermalung einiger Konzertstücke zu erleben. Diese werden von Ensemblemitgliedern des Staatsballetts interpretiert und ehren ebenfalls Johann Strauss zum Jubiläum. Getanzt wird in der Lok 12.10 im Technischen Museum und durch das Südbahnhotel am Semmering.

Und nicht zuletzt würdigt auch der Pausenfilm "2025 - Eine Strauss-Odyssee" den Jahresregenten, in dem der reale Ururgroßneffe des Meisters, Thomas Strauss, in einem Raumschiff auf die Erde zusteuert und nebenbei Erkundungen über seinen großen Vorfahren anstellt. Um dieses visuelle Erlebnis fallen die Hörerinnen und Hörer von Ö1 um. Der Klassiksender überträgt den Neujahrsmorgen aus dem Goldenen Saal ebenfalls live.

Das Programm in Detail

Johann Strauss, Vater Freiheits-Marsch, op. 226 Josef Strauss, Dorfschwalben aus Österreich, Walzer, op. 164 Johann Strauss, Demolirer-Polka, Polka française, op. 269 Johann Strauss, Lagunen-Walzer, op. 411 Eduard Strauss, Luftig und duftig, Polka schnell, op. 206 Johann Strauss, Ouvertüre zur Operette "Der Zigeunerbaron" Johann Strauss, Accelerationen, Walzer, op. 234 Joseph Hellmesberger Fidele Brüder, Marsch aus "Das Veilchenmädel" (Erstaufführung bei einem Neujahrskonzert) Constanze Geiger, Ferdinandus-Walzer (Arrangement: Wolfgang Dörner/Erstaufführung bei einem Neujahrskonzert) Johann Strauss, Entweder - oder! Polka schnell, op. 403 Josef Strauss, Transactionen, Walzer, op. 184 Johann Strauss, Annen-Polka, op. 117 Johann Strauss, Tritsch-Tratsch, Polka schnell, op. 214 Johann Strauss, Wein, Weib und Gesang, Walzer, op. 333

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper