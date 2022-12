Musikalischer Adventkalender: 13. Dezember

Was gehört zu einem richtigen Winter? Genau: Schneefall, und der liebliche Popsong „Let it snow“. Dean Martin hat diesem Lied aus dem Jahr 1945 zu Weltruhm verholfen. Dem Komponisten ist hingegen, wie so oft, nur eine Randnotiz in den Lexika der erfolgreichsten Pop- und Jazzsongs vorbehalten. Dank ihrer exzellenten Ohrwurm-Qualität war und ist diese Melodie Inspiration unzähliger Interpretationen. Eine besonders reizvolle Version von „Let it snow“ präsentiert heute das Blockflöten-Ensemble.

Den musikalischen Adventkalender der Musikschule Linz finden Sie hier.

