„Rivers of Babylon“ (1978), „Daddy Cool“ (1976), „Ma Baker“ (1977) – die Liste bekannter Hits der Disco-Gruppe Boney M. ist lang. 1975 veröffentlichte Frank Farian die erste Single unter diesem Namen. „Baby Do You Wanna Bump“ hatte der im Jänner verstorbene deutsche Musikproduzent selbst eingesungen.